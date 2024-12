Ilrestodelcarlino.it - Mercato immobiliare Forlì-Cesena: prezzi in aumento e prospettive rosee per il 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È unin ripresa che va verso periodi ancora più rosei quello fotografato dal rapporto di, elaborato da Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) e da Confcommercio. Sotto esame le compravendite dei primi 9 mesi del 2023 rapportate a quelle degli anni precedenti. "In questa prima pubblicazione – spiega il direttore di ConfcommercioAlberto Zattini – ci siamo concentrati sutico. I dati, frutto del coinvolgimento di un centinaio di agenzie immobiliari, sono incrociati con i numeri forniti dall’Agenzia delle Entrate. Distribuiremo l’opuscolo anche alle amministrazioni e potrà essere una guida sia per gli agenti che per gli acquirenti". Giorgio Ambrosini e Matteo Guerrini, presidenti Fimaa diconcordano: "Per quanto nel 2023 si sia visto un leggero calo di compravendite, nel 2024 ci attestiamo sugli stessi valori, registrando, però, undeidegli immobili che sono indice di forte dinamicità, dovuta a molti fattori, primo tra i quali l’abbassamento dei tassi dei mutui".