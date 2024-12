Quotidiano.net - Liliana Resinovich, oggi sono tre anni dalla scomparsa: tanti misteri ma nessun indagato per il giallo di Trieste

, 14 dicembre 2024 – Tante ricostruzioni - giornalistiche -, molte presunte svolte maper la morte di, la genetista Marina Baldi: “Propendo per l’omicidio ma ildipotrebbe rimanere un mistero” Esattamente trefa, era martedi 14 dicembre 2021, Lilly, 63, pensionata della regione Friuli Venezia Giulia, usciva di casa alle 8:41 del mattino per diventare un, ancora senza soluzione. Il suo corpo sarà ritrovato nel pomeriggio del 5 gennaio 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico, nello stesso quartiere dove abitava con il marito Sebastiano Visintin, a piedi20 minuti da casa. Italia divisa suldiE se all’inizio l’Italia si è divisa più o meno equamente tra le due ipotesi di suicidio e omicidio,- dopodi processi mediatici senza esclusione di colpi - la seconda pista (al momento non provata) ha preso campo.