Ladri all’assalto col piccone Il bottino? Un cremino di cioccolato da 3 chili

Pisa, 14 dicembre 2024 –di. Edilizia dolciaria? No, trattasi dell’ennesimo furto “naif” a Pisa. Nella notte tra giovedì e venerdì, in piena Corso Italia è stato preso a picconate lo storico banco di dolci natalizi davanti al negozio Eredi Vincenti che fu, a sua volta, preso a mazzate pochi mesi fa. Ilcome nei film di cacciatori ai tesori è servito a raggiungere ilrappresentato questa volta non da monete d’oro e diamanti ma da undidi 3circa. E’ ancor incredulo il gestore di quel banco di prelibatezze natalizie, Marco Marinai originario di Navacchio. “E’ più il danno che mi hanno fatto alla struttura che il furto in sé” dice. “Sto ancora controllando ma per ora mi sembra manchi solo ilche diamo a fette quindi ha un peso e una forma molto grande”.