Calciomercato.it - Infortunio al ginocchio: va ko nel primo tempo di Juve-Venezia

Niente da fare e cambio obbligato nella prima frazione dell’anticipo dell’Allianz Stadium: la sua partoita dura appena 32 minutiFinisce dopo appena 32 minuti la partita di Michael Svoboda, ko neldell’anticipo dell’Allianz Stadium trantus entus-(LaPresse) – Calciomercato.itIl difensore austriaco è stato costretto ad alzare bandiera bianca per, dopo un contrasto quasi al limite dell’area con Vlahovic. Problema alsinistro per Svoboda, che era rimasto a terra chiamando subito l’intervento dei medici del. Il centrale dei lagunari si è affidato alle cure dei sanitari, prima di rientrare in campo e ‘testare’ la gamba acciaccata. Dopo qualche minuto però l’austriaco è stato costretto alla resa, chiedendo il cambio a mister Di Francesco.