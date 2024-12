Ilgiorno.it - Il Tar salva (per ora) il nido Magnolia di Como. “La chiusura deve passare dal Consiglio comunale”

to già una volta daldi Stato, che ha permesso la sua apertura lo scorso settembre, ildi via Passeri ha superato il vaglio anche del Tar della Lombardia che ha dato ragione ai genitori nel ricorso presentato contro la decisione del Comune. I giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento distabilendo che la decisione di sopprimere ilnon rientra nelle competenze della Giunta, la materia, infatti, riguarda l’organizzazione dei servizi pubblici locali e quindi spetta al. Una sentenza destinata a pesare sul “piano di razionalizzazione” scolastica presentato dal sindaco Alessandro Rapinese che prevede, da qui ai prossimi due anni, ladi almeno sei tra scuole e asili. Se non una battuta di arresto, come auspicano genitori e minoranze, di sicuro sarà necessario un cambio di metodo e un confronto che dovrà per forza avvenire indove Rapinese, è bene ricordarlo, può comunque contare su una maggioranza bulgara.