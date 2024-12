Sport.quotidiano.net - Hockey Serie C. Secondo centro di fila per l’Empoli. Perentorio 6-1 ai Gufi di Parma

Seconda vittoria die quarto posto in classifica per l’Empoli, nel girone C diC nazionale. Dopo aver travolto 14-2 Forlì in casa, infatti, i ‘Ciuchi volanti’ si sono ripetuti anche aregolando 6-1 i. Il risultato non è mai stato in discussione con la squadra di coach Stefano Carboncini brava ad approcciare bene la partita, indirizzandola già nella prima frazione. All’intervallo infatti l’Empoli conduceva per 3-0 per effetto del vantaggio firmato da Giorgetti servito da Elia Bertini, del raddoppio siglato da Viti su assist di Soluri e del terzoad opera di Matteo Carboncini imbeccato dallo stesso Giorgetti. Nella ripresa, poi, il risultato ha assunto contorni ancora più ampi grazie alle reti di Errico, su passaggio di Michi, ancora di Carboncini e di Elia Bertini mentre gli emiliani hanno trovato soltanto nei minuti finali la rete della bandiera.