Giubileo 2025: date eventi importanti, calendario da apertura porta santa

Grandi classici e prime volte, e in mezzo momenti pensati per temi di stretta attualità per far passare il messaggio che “la Speranza non delude mai”. Ilsarà composto da tanti grandima anche da tantissimi momenti più ‘piccoli’.L’delle porte santeil 24 dicembre a San Pietroil 26 dicembre nel carcere di Rebibbia (questa è unaspeciale voluta dal Papa)il 29 dicembre a San Giovanni in Laterano (giorno in cui si aprirà ilnelle Chiese Particolari)il 1 gennaio aMaria Maggioreil 5 gennaio a San Paolo Fuori le Mura. Glimese per meseIlè poi ricco di tanti momenti dedicati. Ecco i principali, mese per mese.Nel mese di gennaio, mese in cui tra l’altro si celebra la Parola di Dio, quello dedicato al mondo della comunicazione (24-26 gennaio).