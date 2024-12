Ilrestodelcarlino.it - Futuro del 'Celli': 4 milioni dalla Giunta Regionale per adeguamento e continuità dei servizi

Finalmente ci sono novità in arrivo per ildel vecchio ““. Laha espresso recentemente la volontà di adeguare e salvaguardare l’“Angelo“ mettendo a bilancio circa quattrodi euro. Il provvedimento è previsto in due rate di dueciascuna e che saranno destinate all’Azienda Sanitaria Territoriale divenuta in passato proprietaria del ““, per realizzare i lavori della messa a norma dell’edificio e consentire ladei. Ora da parte di istituzioni locali e cittadini, si attende che l’AST in tempi brevi definisca gl’atti e passaggi burocratici necessari per arrivare all’appalto e inizio dei lavori che dovrebbero consentire anche la convivenza, con le necessarie precauzioni, ladelle attuali prestazioni pubbliche e del privato Santo Stefano.