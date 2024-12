«Forse nati e sepolti vivi tutti e due i figli di Chiara Petrolini»

Leggi su Open.online

Anche il primoo dipotrebbe essere stato seppellito da vivo. E questo smentirebbe la versione della studentessa di Vignale di Traversetolo in provincia di Parma, che aveva detto che era nato morto. Il dettaglio emerge dall’analisi delle autopsie dei due cadaveri ritrovati nel giardino della villetta. Depositate dal consulenti della procura di Reggio Emilia. Che indaga per omicidio. E ora l’accusa nei confronti della giovane potrebbe diventare sensibilmente più dura. Perché secondo la sua versione l’unico reato contestabile era la duplice distruzione di cadavere. Ora invece l’ipotesi dell’omicidio volontario diventa più concreta. L’autopsia infatti dice che il secondo era sicuramente nato vivo. E questo smentisce l’interrogatorio didel 10 settembre scorso.L’autopsia del primoo diaveva raccontato agli investigatori che «il bambino non era nato vivo, quindi l’ho sepolto nel mio giardino», avvolgendolo «con una salvietta».