Ercolano | Sette chili di polvere esplosiva contrasto ai fuochi illegali

Ancora un’ abitazione come deposito di fabbricazione e approvvigionamento di botti. I carabinieri arrestano un 36enneIlaiproibiti inizia già mesi prima del Capodanno. Il territorio della provincia di Napoli viene battuto con largo anticipo, per arginare la fabbricazione e l’approvvigionamento di botti potenzialmente letali.Depositi, abitazioni, piccoli garage. Sono questi i luoghi dove avviene la maggior parte dei sequestri. Luoghi angusti, spesso circondati da abitazioni, lontani anni luce dalle idee di sicurezza e cautela.Nel bilancio ormai già ricco di blitz dei carabinieri, torniamo a, recentemente teatro di una terribile esplosione, costata la vita a tre persone. Ancora un’abitazione lo scenario.I militari della locale tenenza hanno sequestrato 22 artifizi pirotecnici non convenzionali ad alto potenziale esplosivo.