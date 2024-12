Iltempo.it - "E l'amore...": Mariotto "torna in giuria" e cita Pirandello. Cosa filtra

Manca poco all'attesa semifinale di Ballando con le stelle e la presenza di Guillermoinsembra ormai certa. Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, lo stilista è pronto a rientrare in trasmissione e ad alzare di nuovo le palette. L'indiscrezione arriva dopo giorni di interrogativi e voci di ogni genere. "Lo decide il Padreterno e lo decide la Madonna", ha detto il diretto interessato a FanPage in merito a un suo ritorno nel programma, senza però specificare quale sarà effettivamente il suo futuro in Rai., che mai ha nascosto di essere ironico, ha poi proseguitondoe attualizzando le parole dell'autore alludendo alla cancellazione del suo profilo Instagram: "E l'guardò il tempo e rise, perchè sapeva di non averne bisogno. Finse di morire per un giorno, e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare.