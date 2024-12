Lanazione.it - Crisi della Bally Studio, spiragli di un futuro migliore. Trattativa in corso per scongiurare i licenziamenti

Primo tavolo di confronto e qualcheo per ildi. Per lo stabilimento, nei giorni scorsi, era arrivata la notiziachiusura, col licenziamento in tronco dei 55 dipendenti. Ma ieri, la Regione ha ospitato un incontro fra i rappresentanti di Filcams Cgil e UilTucs, il consigliere per leaziendali Valerio Fabiani (nella foto), il consigliere regionale Fausto Merlotti e il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso. "Siamo soddisfatti per l’esito del confronto – ha spiegato Giuseppe Franzone, responsabile Scandicci, Signa e Lastra di Uiltucs – che ha dimostrato la validitàscelta di restare al tavolo. È stata utile l’azioneRegione, che ha proposto un per. L’azienda ha preso tempo per valutarlo". Un passo avanti rispetto all’ipotesi di licenziare in tronco.