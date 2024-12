Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Manna guarda alla Ligue 1: nuovo nome per gennaio

Leggi su Spazionapoli.it

– Ilsarebbe a caccia di untalento della1, con Giovannipronto a sfidare altre pretendenti perIlè sempre attivo e con l’avvicinarsi incombente dell’inizio della campagna acquisti invernale, le voci su ipotetiche trattative aumentano vertiginosamente. Ovviamente, anche ilè pienamente coinvolto in potenziali affari, sia in entrata, che in uscita. Toccherà al d.s. Giovannilavorare affinché si possano sfruttare le giuste occasioni di mercato per potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte.Il dirigente azzurro è giàricerca dei giusti talenti per permetteresquadra di rimanere ai piani alti della classifica e sarà poi il tecnico degli azzurri a valutare le caratteristiche e a confrontarsi anche con Aurelio De Laurentiis per l’eventuale investimento.