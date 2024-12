Davidemaggio.it - Barra e Poletti al posto di Del Debbio a 4 di Sera durante le vacanze

Anche per Paolo Delè tempo di. Dopo l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, ieri il giornalista ha salutato anche il pubblico di 4 diper godersi qualche settimana di riposo.Rete 4, però, non rinuncerà all’appuntamento quotidiano in access, come ha annunciato Delin chiusura di puntata: Per quest’anno è finito 4 diperché noi ci rivediamo il 7 gennaio.le feste vi terranno compagnia Francescae Roberto, tutti i giorni. Per la sostituzione natalizia, quindi, tornano i conduttori che hanno tenuto a battesimo il programmala scorsa estate. Delriprenderà le redini del programma il 7 gennaio (proprio come Panicucci e Merlino a Mattino e Pomeriggio 5).aldi Dela 4 dileDavide Maggio.