Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-12-2024 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ok Cassazione referendum per l’abrogazione dell’Autonomia differenziata dopo il pronunciamento della consulta che aveva considerato illegittimo e alcune disposizioni della legge il governo si fermi e avrò Gi questo testo recuperare credibilità chiederà Slime chi crede nella autonomia non vado a votare l’invito di Zaia La Russa propone di valutare un corvo al 40% Più Uno per il referendum oggi sarà il caos nei trasporti ferma Salvini dopo che il Tar ha bocciato la precettazione del ministro lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici durerà 24 ore il tribunale amministrativo regionale del Lazio anche sospeso parzialmente il decreto Salvini piante di Gesù gli NCC nella parte in cui stabiliva che gli autisti devono attendere 20 minuti Fra una cosa e l’altra una tregua sembra ancora lontana per l’Ucraina ma il dibattito accidentale intero in parti già sul dopoguerra prende corpo l’idea di inviare truppe di Pace per gestire un’eventuale cessate-il-fuoco te l’ho detto apre cauto invece tajani Trump contro l’uso di missili Stati Uniti in Russia Da parte di chi è biden annuncia intanto nuovo pacchetto di arnia l’Ucraina da 500 milioni di dollari mi ricordi e resti umani sono stati rinvenuti vicini a Damasco provenienti forse dalle prigioni politiche del regime incriminato negli Stati Uniti per tortura l’ex capo del sistema carcerario Siriano Oggi riunione on-line del G7 sulla situazione nel paese mediorientale blinken banca materiale meloni ricevono Abu mazen prime concessioni da parte di hamas con una ragazza che sembra più vicina la BCE taglia ancora i tasti Riducendo il costo del denaro di 25 punti base riviste nuovamente ribasso le Stime sulla crescita si fermerà lo 0 7% al 11 nel 2025 Giorgetti parla di PIL italiano asfittico non sicura che numeri di finanza pubblica tiranno scade il termine per l’adesione al concordato fiscale e si ottengono i dati sugli effetti Sport La Lazio vince 3-1 in casa Ajax e mantiene la festa dell’Europa League prenotando gli stavi bene anche lache l’olimpico batte 3-0 il Braga goleada in conferenza per la Fiorentina che al Franchi dilaga 70 sull’app stasera al via la sedicesima giornata di serie A con la bici poi Empoli Torino a Zurigo sorteggiati i gironi per le eliminatorie europeo per i mondiali e noi ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto capitale In collaborazione con Agenzia Italia Stampa