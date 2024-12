Torna Raimondo Todaro Amici 24 grossa sorpresa in studio Ma appena entra è subito caos

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’è grande attesa per la nuova puntata didi Maria De Filippi che, come di consueto, andrà in onda domenica pomeriggio. Le anticipazioni però sono già uscite, perché a differenza del Serale che è in diretta il pomeridiano viene registrato il giovedì. E così il pubblico che non ama le sorprese già sa con qualche giorno di anticipo chi è l’eliminato, come sono andate le sfide e chi saranno i giudici e gli ospiti speciali.E a proposito di ingressi, ci sarà un gradito ritorno per i fan di: quello di. Dopo tre edizioni, quest’anno il ballerino e coreografo ha lasciato la cattedra ma giovedì, durante l’ultima registrazione del talent di Maria De Filippi, èto in quello. È stato chiamato come giudice di ballo e, visto che spesso la storia si ripete, si è reso protagonista di una lite con Alessandra Celentano.