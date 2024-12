Game-experience.it - The Last of Us Parte 2 Remastered, annunciata la versione PC con data di uscita

Naughty Dog ha annunciato l’arrivo di Theof Ussu PC, rivelando nello specifico che questa nuovadel gioco verrà rilasciata su Personal Computer nella giornata del 3 Aprile 2025.Ricordiamo che ladel secondo capitolo di Theof Us è caratterizzata dal supporto al 4K nativo, un framerate elevato, ombre e dettagli più raffinati, animazioni migliorate e tempi di caricamento ridotti.Inoltre Theof Usinclude anche alcune novità lato contenuti, dove tra questi non possiamo che citare No Return, una modalità survival roguelike che introduce personaggi giocabili inediti con abilità uniche, percorsi personalizzabili e leaderboard globali per sfide quotidiane.include anche la Guitar Free Play, l’Estensione della funzione di chitarra, con strumenti sbloccabili, pedali per modificare il suono e la possibilità di suonare in diverse ambientazioni.