Super multe e nuove regole: il nuovo Codice della Strada è realtà

Pescara - Dal 14 dicembre entra in vigore ilconraddoppiate esanzioni severe: attenzione agli automobilisti, lesono cambiate! Il, che entrerà in vigore a partire dal 14 dicembre, porta con sé cambiamenti significativi per gli automobilisti, a partire damolto più elevate e pene severe per violazioni sempre più frequenti. Il decreto, fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini, mira a combattere le violazioni più gravi e a garantire una maggiore sicurezzale. Uno dei cambiamenti principali riguarda l'uso del cellulare alla guida, che ora comporteràche variano da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Per chi è recidivo, la multa può salire fino a 1.400 euro e la sospensionepatente può arrivare a tre mesi.