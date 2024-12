Inter-news.it - Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2026: i gironi! Rivali giocatori Inter

Concluso ilper leaidel. L’Italia si trova in due gruppi, tutto dipenderà poi dal quarto di Nations League. Ecco tutti icompleti e le avversarie deidell’. I quarti di finale di Nations League decreteranno poi gli accoppiamenti definitivi. Saranno diversi ovviamente idell’impegnati per qualificarsi ai prossimidel: TUTTI IGRUPPO A: vincente Germania/Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, LussemburgoGRUPPO B: Svizzera, Svezia, Slovenia, KosovoGRUPPO C: sconfitta Portogallo/Danimarca, Grecia, Scozia, BielorussiaGRUPPO D: vincente Francia/Croazia, Ucraina, Islanda, AzerbaigianGRUPPO E: vincente Spagna/Olanda, Turchia, Georgia, BulgariaGRUPPO F: vincente Portogallo/Danimarca, Ungheria, Irlanda, ArmeniaGRUPPO G: sconfitta Spagna/Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, MaltaGRUPPO H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San MarinoGRUPPO I: sconfitta Germania/Italia, Norvegia, Israele, Estonia, MoldaviaGRUPPO J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, LiechtensteinGRUPPO K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, AndorraGRUPPO L: sconfitta Francia/Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Far Oer, Gibilterra: le squadre che si qualicherannoPROCEDURA – Le prime classificate di ciascun girone si qualificheranno al Mondiale.