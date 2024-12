Royal Mail multata da Ofcom | 105 milioni di sterline per ritardi nella consegna

Quotidiano.net - Royal Mail multata da Ofcom: 10,5 milioni di sterline per ritardi nella consegna

è stataancora una volta dall'Autorità di controllo delle comunicazioni britannica,, per non aver rispettato gli impegni didella posta prioritaria (first-class) e di quella ordinaria (second-class) nell'ultimo anno. La sanzione ammonta a 10,5di(12,6di euro), quasi il doppio di quella inflitta dall'authority nel 2023, pari a 5,6di, in quanto la società non è riuscita a migliorare sufficientemente il suo servizio nei sei giorni alla settimana.hato puntualmente il 74,7% della posta di prima classe e il 92,7% di quella di seconda classe mentre gli obiettivi sono rispettivamente del 93% e del 98,5%. "Condi lettere che arrivano in ritardo, troppe persone non ricevono ciò per cui pagano quando acquistano un francobollo", si leggenota di