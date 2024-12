Ilrestodelcarlino.it - Rimozione amianto e ristrutturazione San Martino: modifiche alla viabilità ad Ancona

Con ladell’, entrano nel vivo le operazioni didel complesso San, dcuisi ricaveranno 12 appartamenti e spazi a pubblici. Per tali lavori scatteranno domani alle 8,30 importantiin centro che permarranno fino alle 14 di lunedì. Chi viene dall’Arco dovrà svoltare verso via Mura Occidentali e via Montello e per arrivare in piazza Oberdan si dovrà percorrere via Mazzini in senso inverso. "Un’operazione complessa per la quale l’Ast– spiegano dal Comune - ha fornito precise prescrizioni che impongono la modificacircostante. L’intervento verrà effettuato tra il fine settimana e l’inizio della prossima, periodo durante il quale sarà chiusa al traffico via Pastrengo, la strada che da corso Matteotti raggiunge il circolo cittadino".