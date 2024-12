Ilrestodelcarlino.it - Riminese a processo per strage: accusa di aver causato fuga di gas

L’nei suoi confronti è di quelle pesantissime. Undi 44 anni, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, è finito apoiché deve rispondere dell’ipotesi di reato diper la quale è possibile incorrere fino a 15 anni di carcere. Tutto perché, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti in fase di indagini preliminari, avrebbe volontariamente danneggiato i pomelli del gas all’interno del suo appartamento per impedirne la chiusura, saturando così l’ambiente e rischiando di innescare una esplosione che avrebbe potuto radere al suolo l’interea palazzina in cui abitava, causando la morte di tantissime persone all’interno. Tutto nasce durante un sopralluogo compiuto dalla polizia di Stato in un condominio di via Casadei il 12 marzo scorso. Gli agenti erano intervenuti, allertati dai vicini, a causa degli schiamazzi causati dal 44enne che, la sera precedente, completamente in preda ai fumi dell’alcol, aveva incominciato ad accanirsi sui mobili dell’appartamento, facendoli a pezzi.