Quentin Tarantino risponde alle critiche sulle sue lodi di Joker 2 | Che vi importa di cosa c***o mi piace?

suedi2: “Che vidimi?”: Folie à Deux non è stato accolto in modo particolarmente positivo dal grande pubblico, ma diversi nomi illustri sono intervenuti in difesa del sequel, tra cui. Durante un’apparizione al podcast di Bret Easton Ellis in ottobre, il regista ha detto al conduttore di aver apprezzato molto il film e ha lodato Todd Phillips per essersi comportato comedicendo “vaffanc**o” al pubblico e allo studio di produzione. “Mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Molto. Mi è piaciuto moltissimo e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia”, ha detto.“Ma pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale a braccio che alla fine non avrei pensato funzionasse come un film, ma che l’avrei apprezzato per quello che è.