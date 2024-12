Sport.quotidiano.net - Presente-futuro. Il ds: "A gennaio rientrano Cisco e Dell’Orco, poi sfoltiremo la rosa»

Il Perugia asi farà trovare pronto per il mercato di riparazione. Il direttore sportivo del Perugia, Jacopo Giugliarelli fa il punto della situazione a due gare dalla sosta natalizia. "Dopo un andamento altalenante abbiamo finalmente trovato un po’ di stabilità. Abbiamo ancora due sfide. Quella con la Pianese di Formisano, per una serie di fattori sarà una delle partite più difficili da affrontare, quella di domenica con il Pontedera sarà ostica perché i toscani sono un’ottima squadra e hanno meno punti di quanti ne avrebbero meritati". E poi il mercato. "Per noi le prime operazioni saranno riavere a disposizione giocatori comeche dasaranno in gruppo. Poi ci sarà da razionalizzare laper questioni numeriche: abbiamo giocatori che nonnei piani.