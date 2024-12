Ilnapolista.it - Premier, c’è l’ok per l’acquisizione dell’Everton da parte dei Friedkin

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riporta l’emittente satellitare britannica, isono a tutti gli effetti i nuovi proprietari dell‘Everton, club attualmente al 15esimo posto. Il gruppo texano, infatti, ha ricevuto il via libera definitiva dallaLeague. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana.IlGroup ha infatti ottenuto l’approvazione dallaLeague per diventare il nuovo proprietarioe si prepara in questo modo a sbarcare nel massimo campionato di calcio inglese.Leggi anche: Ivicini ad acquisire l’Everton che è pieno di debiti (BIlGroup ha seguito il processo di regolamentazione da quando ha raggiunto un accordo per acquistare il 94,1% delle quote del club detenute da Farhad Moshiri. Il completamento delè previsto per la prossima settimana, con il comitato di supervisione dellaLeague che dovrebbe dare il via libera definitivo all’operazione.