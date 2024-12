Laprimapagina.it - Pozzuolo Martesana. Marec Konrad Daniec arrestato con l’accusa di aver ucciso Hanna Herasimchyk

I Carabinieri di Milano hanno. Il polacco di 43 anni è accusato dila sua compagna, trovata senza vita il 13 giugno. Il corpo di, 43 anni, ex ballerina bielorussa, era stato rinvenuto nell’appartamento in cui la coppia viveva, apresentava vistose ecchimosi e segni di asfissia. I Carabinieri hanno eseguito perun’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano condi omicidio doloso., la notte tra il 11 e il 12 giugno, dopo una violenta lite con la compagna, l’aveva soffocata simulando poi dila trovata solo la mattina del 13 giugno.presentava vistose ecchimosi e segni di “asfissia meccanica” provocata da terze persone.