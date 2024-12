Anteprima24.it - Perde il controllo e si ribalta l’auto: paura per una donna

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, 13 dicembre, intorno alle 10:55, si è verificato un incidente lungostrada A16 Napoli-Canosa, al chilometro 55 in direzione Bari. Una, che viaggiava da sola, ha perso ildel suo veicolo, andando a urtare il guard rail.Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti, e la conducente non ha avuto bisogno di cure mediche.Decisivo è stato l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono giunti rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l’area, gestire l’emergenza e fornire assistenza alla. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale del servizio viabilità per ripristinare le normali condizioni del traffico.L'articoloile siper unaproviene da Anteprima24.