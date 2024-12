Ilrestodelcarlino.it - Pd Forlì: Gasperini esclude un nuovo congresso, Valli possibile successore

"La priorità è evitare un". È netto Alessandro, sconfitto nell’autunno 2023 da Gessica Allegni in una sfida equilibrata. Nel frattempo ha raccolto 697 voti alle amministrative, rivelandosi come uno dei nomi di punta fra i dem forlivesi. Ma non coltiva ambizioni di rivincita. "Sono capogruppo in consiglio comunale e oggi la mia priorità è la mia città. Vista la situazione, credo che sia importante cheabbia un gruppo di minoranza che dedichi la massima attenzione alla città". Quasi un appello anche agli altri colleghi consiglieri. Ma il punto è un altro: nientedopo che la segretaria si sarà dimessa? È? Sì: lo statuto prevede che l’assemblea scelga unsenza riaprire la conta nei circoli. Di certo, uno dei possibili candidati sulla carta, non lo chiede.