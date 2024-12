Lanazione.it - Natale a Prato, in piazza Duomo torna l’animazione per i più piccoli

, 13 dicembre 2024 - Ilè sempre più a misura di bambini. Sabato 14 e 21 dicembre, dalle 15 alle 18, in“Il villaggio degli elfi e di Babbo”, dopo il successo ottenuto lo scorso 30 novembre, in occasione dell’accensione dell’albero. Creata dalla Fabbrica dei Pinoli – Associazione il Cantuccino (Gruppo Città del Sole), l’iniziativa si svolge grazie al contributo del Comune diin collaborazione con Confcommercio Pistoia e. Per l’occasione, ecco giochi di, baby dance con canzoni a tema natalizio, letture animate ed uno spettacolo di burattini. Così i piùpotranno giocare con gli elfi, scattare foto con Babboe con la renna Rudolph, e inviare la letterina nell’apposito corner. Per facilitarli, saranno allestiti tavoli di legno con colori, letterine prestampate, stickers ed una maxi cassetta postale.