Mo: G7, 'rispettare tregua in Libano, è passo avanti verso pace'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Nella riunione virtuale convocata oggi dalla premier Giorgia Meloni, sul Medio Oriente "i Leader del G7 hanno discusso la situazione in Siria e – in linea con la dichiarazione adottata ieri – hanno auspicato che la fine del regime di Assad segni l'avvio di una transizione pacifica e ordinata attrala definizione di un processo politico inclusivo. Hanno poi ribadito l'importanza dilain, che rappresenta un importanteinla". Così una nota diffusa dalla presidenza italiana."I G7 hanno rinnovato il sostegno al piano promosso dagli Stati Uniti per unaa Gaza, con il rilascio di tutti gli ostaggi e un aumento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile, nella prospettiva di porre fine alla crisi e assicurare un percorsouna soluzione a due Stati".