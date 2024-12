Ilrestodelcarlino.it - Michele Serpilli: "Vuelle pronta a sorprendere Piacenza nella sfida di domani"

, che avvertimento vuol dare alla ‘sua’per ladisera a? "Siamo ultimi ma non ci siamo mai demoralizzati per la classifica. E non c’è mai stato uno screzio fra di noi, in molti eravamo già qui l’anno scorso, ci conosciamo bene. La vittoria con la Fortitudo è stata una liberazione. Siamo una squadra giovane e appena metteremo insieme qualche altra vittoria consecutiva potremo essere pericolosi. Speriamo di cominciarecontro Pesaro". Cresciuto nel settore giovanile della, con tanti amici e affetti in città, come la vivrà questa serata? "La sentirò più degli altri, questo è sicuro, non vedo l’ora. Siamo tutti molto carichi a livello mentale e stiamo lavorando per fare lo scherzetto a Pesaro. Della squadra attuale conosco Zanotti, abbiamo giocato insieme, poi tutto lo staff da Pentucci a Baioni e anche Spiro Leka.