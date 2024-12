M O Mattarella | impegno per cessate il fuocodue Stati non formula rito

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 dic. (askanews) – “Il pensiero va al Medio Oriente, ove i disumani attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre dell’anno passato hanno provocato un trauma profondo al popolo israeliano e innescato una spirale di inaudita violenza e una crisi umanitaria senza precedenti a Gaza, estendendo il conflitto al Libano, incendiando l’intera area”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel suo discorso al corpo diplomatico in occasione del tradizionale incontro prima delle festività natalizie. “Insieme ai nostri partner continuiamo anzitutto a operare per ilil fuoco, per un processo costruttivo che, con il concorso della comunità internazionale, porti alla soluzione a due, giusta, necessaria, sostenibile e in linea con il diritto internazionale, unica prospettiva di pace stabile.