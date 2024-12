Oasport.it - LIVE Barcellona-Olimpia Milano 31-29, Eurolega basket in DIRETTA: l’EA7 recupera a metà secondo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-37 LEDAY! Tripla frontale 5 di fila per lui! Timeout immediato di Penarroya con 2’21” alla fine del.38-34 LeDay con un gran fadeaway dai sei metri!38-32 Parker dall’angolo da tre in transizione rapida.35-32 1/2 Anderson.Ricci finisce su Anderson che fa vedere benissimo il fallo, tre liberi con 3’45” all’intervallo. Timeout chiamato da Penarroya.34-32 BROOKS! Che tripla che ha messo dal mezzo angolo!34-29 Tripla di Vesely.31-29 Ottimo Gillespie da rimbalzo in attacco!31-27 2/2 Satoransky.Brooks s’immola su Satoransky che va fino in fondo, liberi con 5’07” all’intervallo.29-27 2/2 Mannion.Mannion semina il panico nella difesa del Barça, Satoransky commette fallo terminale su di lui e sono liberi.Si sbaglia parecchio ora, 6’30” all’intervallo.