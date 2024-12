Sport.quotidiano.net - L’analisi di Palladino. "Oltre le aspettative. Ma resteremo umili»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mentalità. Spirito di gruppo. Mattoni sui quali si basa la stagione della Fiorentina. Raffaeleli sottolinea dopo la scorpacciata di gol contro il Lask. "La squadra ha dato una grande risposta di maturità e atteggiamento. Mi è piaciuto lo spirito, determinati e aggressivi. Siamo partiti bene mettendoli in difficoltà, siamo andatile, ma dobbiamo restare unili. Mi è piaciuta la risposta di chi ha giocato dall’inizio e di chi è entrato. Bella vittoria che dà morale, le vittorie aiutano a vincere. Credo nei nostri valori e nella mentalità di questi ragazzi che danno tutto negli allenamenti. Chiunque vada in campo si esprime al 100%". Si torna a parlare anche del caso Biraghi. "Si sono dette cose false, non c’è stato nessun litigio. C’è stato un confronto tra me, lui e la società e insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio.