Gqitalia.it - La felpa con la zip è la scelta giusta per affrontare il freddo (anche quando non ti alleni)

Una felpa con la zip è un po' come l'ombrello: ora che l'inverno è arrivato, è sempre bene averla a portata di mano. Nata per le palestre e per i campi sportivi, è progressivamente entrata nel guardaroba e nella vita quotidiana come capo "comodo ma cool" per chi non si vuole pensare troppo a cosa mettersi, o si ha bisogno di un capo da stressare senza problemi. Che sia per allenarsi all'aperto, per una lunga giornata in aeroporto o per un look streetwear, abbiamo la felpa (o le felpe) che cercate. Le variabili da tenere in considerazione sono il tessuto - più o meno performante - i dettagli (cappuccio o no?) e ovviamente lo stile.