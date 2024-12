Kravent – Il Cacciatore | Spider-Man ha un cameo nel film?

Leggi su Cinefilos.it

– Il-Man ha unnel?Per quanto sia ragionevole supporre che la Sony stesse effettivamente preparando un’apparizione di-Man (che si tratti di Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield) nel suo franchise “Sony’s-Man Universe” (SSU), non abbiamo visto neanche l’ombra dell’iconico supereroe della Marvel Comics nella trilogia di Venom o in Morbius o in Madame Web. L’unico accenno al personaggio è stato fatto nella tanto criticata scena post-credits di Morbius, ma si vociferava (come di solito accade) che l’interpretazione di Holland di-Man sarebbe apparso in Kraven – Il(qui la recensione).Come probabilmente non vi sorprenderà sapere, neanche stavolta l’Uomo Ragno fa un. Tuttavia, c’è un accenno al personaggio. Verso la fine del, lo Straniero (Christopher Abbott) usa le sue abilità per tormentare Kraven (Aaron Taylor-Johnson) con la sua peggiore paura: i ragni.