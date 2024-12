Calciomercato.it - Juventus, non solo Conceicao: nuovo regalo per Thiago Motta

Il Dg Giuntoli rassicura sulla permanenza dell’attaccante portoghese e punta a confermare un altro alfiere della rosa bianconeraimpenetrabile davanti Di Gregorio e cinica in ripartenza con i suoi assi di maggior talento. Prova impeccabile dei bianconeri, conche ha dato scacco matto a Guardiola nell’atteso confronto in panchina.Giuntoli e(Ansa) – Calciomercato.itL’allenatore italo-brasiliano può così respirare dopo un periodo turbolento, ma adesso tocca tornare a marciare anche in campionato e lasciarsi alle spalle la ‘pareggite’ della prima parte di stagione. Domani sera all’Allianz Stadium arriva il Venezia evuole dai suoi il 200% come successo mercoledì nella notte da sogno contro il Manchester City.A esaltarsi al cospetto della corazzata inglese tutto il pacchetto arretrato, con un Gatti monumentale e capace di mettere la museruola allo spauracchio Haaland.