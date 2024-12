Iltempo.it - Javier Milei a Il Tempo per il premio Milton Friedman: la diretta video

Leggi su Iltempo.it

Il presidente dell'Argentina,, apre il suo viaggio in Italia con un evento a palazzo Wedekind, storica sede del quotidiano Il, per la consegna del prestigiosoInternazionale2024. La cerimonia è promossa dall'Istituto, l'organizzazione Students for Liberty Italia e il quotidiano Il. È possibile assistere allavia streaming dell'evento dalle 16.30 di venerdì 13 dicembre sul nostro account YouTube e sul sito de Il(qui sotto il player della). L'evento si aprirà con i saluti istituzionali della senatrice Michaela Biancofiore, presidente di gruppo a Palazzo Madama e vicepresidente del Comitato Scientifico dell'Istitutoe del senatore Alejandro Borghese, presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia Italia-Argentina.