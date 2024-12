Ilrestodelcarlino.it - Il Santa Claus Bus fa tappa a Camerino. Laboratori per i bimbi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si accende sempre più la magia del Natale, oggi dalle 15 ilBus, ovvero la casa itinerante di Babbo Natale faràal Vallicenter. "Quella delBus - ha spiegato Lauro Salvatelli, presidente dell’associazione culturale Marche Magiche - è stata proprio la nostra prima idea, nata 4 anni fa da cinque amici del fermano. L’idea diè nata grazie ad un accordo con l’amministrazione comunale, ci siamo proposti e hanno subito preso la palla al balzo poiché in genere il bus non fain paesi così piccoli. L’orario sarà dalle 15 alle 20. Faremo più di 25 tappe quest’anno. Abbiamo inoltre l’Heroes Bus, che è la stessa tipologia di attrazione ma è un autobus completamente brandizzato a tema supereroi". Ci sarà inoltre ilo delle letterine a cura del Movimento Giovanile Pantarei in collaborazione con i Giovani della Croce Rossa Italiana di