Il Patriarca 2 | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata

Il2: le, 13 dicembre 2024Questa sera, venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 21,30 va in onda lade Il2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme ledi questaIl rapporto tra Mario e Nina potrebbe subire uno scossone non indifferente, dal momento che la giovane Bandera, in attesa di un figlio, scoprirà una cosa che metterà in discussione la fiducia che ripone nel marito, nonché fido collaboratore di suo padre. Mario, infatti, nel tentativo di salvare Lara, che dopo aver ripreso i rapporti con suo padre Nemo, è ormai entrata a far partefamiglia e vive, infatti, a Villa Bandera, rimane ferito.