Iltempo.it - Il Garante vuole le registrazioni di Report "Accertamenti", gli audio di Sangiuliano e la moglie

Ilper la protezione di dati personali chiede ledicon l'privato tra l'ex ministro della Cultura Gennaroe la, la giornalista del Tg2 Federica Corsini. "A seguito della ricezione di nuove segnalazioni relative alla diffusione di informazioni personali riguardanti l'ex ministroe lanell'ambito della trasmissione, ha integrato l'istruttoria già avviata, richiedendo di acquisire la registrazione della trasmissione al fine di completare glidi competenza", annuncia l'Autorità che ribadisce ai media e siti web di "attenersi al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell'essenzialità dell'informazione". La Procura di Torre Annunziata ieri ha aperto un'inchiesta per i reati di captazione abusiva di conversazione privata e rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio, riporta il Mattino.