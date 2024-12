Biccy.it - Giovanni Pernice e Duncan James nel cast di Celebrity Hunted UK

Leggi su Biccy.it

Gli inglesi sembrerebbero essere impazziti per i ballerini italiani che lavorano a Strictly Come Dancing e per questo li vediamo anche in altri reality show / programmi televisivi. Se Vito Coppola quest’anno ha partecipato aMasterChef (uscendone vincitore), il prossimo anno vedremo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITO COPPOLA (@vitocoppola) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITO COPPOLA (@vitocoppola)Il programma andrà in onda dal prossimo 5 gennaio 2025 e non si scontrerà in linea temporale con l’edizione italiana di Ballando con le Stelle, che lo vede in gara con Bianca Guaccero.a parte,al momento non tornerà a Strictly Come Dancing.