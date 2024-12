Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, annunciata la versione PC con data d’uscita

Square Enix ha partecipato ai The Game Awards 2024 per annunciare laPC di, comunicando inoltre immediatamente laufficiale, fissata nello specifico nella giornata del 23 gennaio 2025.L’annuncio ufficiale è avvenuto attraverso un trailer, decisamente breve vista la durata di appena 30 secondi, utile per vedere in azione laper Personal Computer del gioco con protagonista con Cloud, Aerith, Tifa e gli altri membri del team.Aggiungiamo che laPC diverrà pubblicata su Steam ed Epic Games Store, ma chi la prenoterà riceverà uno sconto del 30% sul prezzoe.Consigliamo infine di leggere la nostra recensione diper PS5.