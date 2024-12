Ilgiorno.it - Emma Nolde presenta 'Nuovospaziotempo': un viaggio tra spazio e tempo nella musica

Leggi su Ilgiorno.it

Tre dischi in quattro anni. Nonostante la quiete e i tempi lenti di quella San Miniato in cui è nata e cresciuta,si sta abituando a correre. Anche se è proprio contro la frenesia di questi anni convulsi che punta il dito in “”, l’album checon due sold out, in calendario all’Arci Bellezza oggi e il 27 gennaio prossimo. E il 7 febbraio al Druso di Bergamo. "Cantare canzoni nuove è più adrenalinico che farlo con quelle del repertorio” dice lei, 24 anni “perché magari ad ascoltarti ci sono le persone a cui ti sei riferita in quei testi (‘Universo parallelo’ parla del padre, ad esempio - ndr) e diventa un faccia a faccia”.fisica la teoria della relatività ristretta stabilisce un’equivalenza tra loe il. E? "No. C’è qualcosa di stridente tra loche viviamo e il nostro modo di vivere il