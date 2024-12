Iltempo.it - Educazione informatica e cibernetica, firmato il protocollo: cosa prevede

Leggi su Iltempo.it

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Direttore Generale dell'ACN, Bruno Frattasi, hanno siglato ieri unper promuovere l'a scuola. L'accordo di collaborazione istituzionale investe gli ambiti che vanno dall'alla cybersicurezza, in tutti i gradi di istruzione, compresi gli aspetti relativi alla consapevolezza dei rischi connessi all'uso dei dispositivi digitali, alla cosiddetta igiene digitale, alla cybersafety, alla prevenzione del cyberbullismo e alla cittadinanza digitale. Ilattività di orientamento degli studenti, anche mirate alle discipline STEM e la promozione di competizioni nel settore informatico e della cybersicurezza. In aggiunta, impegna le parti nella diffusione dell'insegnamento dell', insieme alla formazione continua degli insegnanti e alla predisposizione di materiale didattico innovativo oltre che all'elaborazione dei Piani delle offerte formative scolastiche in materia di cybersicurezza.