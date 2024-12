Metropolitanmagazine.it - È ufficiale Fedez e Chiara Ferragni separati: i dettagli del tribunale sulla separazione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sono ufficialmente, ilha ufficializzato la. Come fa sapere il Corriere della Sera, i giudici hanno confermato in toto le condizioni che erano state concordate dalla ex coppia con il ricorso depositato lo scorso novembre.: iaveva inizialmente richiesto come assegno di mantenimento per i figli 20 mila euro al mese, ma la cifra è stata contestata dagli avvocati del rapper “a fronte di un patrimonio consistente di“. Davanti la contestazione l’imprenditrice digitale avrebbe fatto un passo indietro e – a detta della sua avvocata, Daniela Missaglia – ha rinunciato alle richieste “per evitare che la causa andasse avanti“. Dal canto suo peròsi sarebbe reso disponibile per pagare a Leone e Vittoria la retta scolastica e le eventuali spese mediche.