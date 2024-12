.com - Coma_Cose, il duo per la prima volta live nei palasport, le date

Leggi su .com

I ComaCose annunciano due concerti imperdibili neidi Milano e Roma nell’anno che li vedrà tornare in gara al Festival di SanremoI ComaCose, duo che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana negli ultimi otto anni, annunciano due concerti imperdibili neidi Milano e Roma: 27 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Assago, Milano e il 30 ottobre 2025 al Palazzo dello sport di Roma. I due concerti danno il via alla nuova collaborazione dei ComaCose e Palace Agenzia insieme a Magellano Concerti.Dal loro esordio, la storia di ComaCose è stata una continua evoluzione, una fusione di emozioni, suoni e parole che ha conquistato il pubblico, grazie all’unione del loro gusto sonoro urbano con una poetica cantautorale. Questi due concerti segneranno un nuovo passo importante nel loro percorso artistico: laneiitaliani.