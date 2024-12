Isaechia.it - Chiara Ferragni e Fedez, la separazione è ora ufficiale: “Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio”

Ieri, 12 dicembre, il Tribunale di Milano ha ufficializzato latrae Federico Lucia ().La sentenza pronunciata dai giudici ha convalidato le condizioni concordate degli ex coniugi, genitori di Leone e Vittoria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2021.e Federico, sposati da circa sei anni, avevano presentato il ricorso lo scorso novembre raggiungendo celermente un accordo. Quest’ultimo prevede una precisa divisione delle responsabilità genitoriali. Leone e Vittoria trascorreranno parte del tempo con ciascun genitore pur rimanendo collocati in via prevalente con la madre.Dal punto di vista economico,a farsi carico delle spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini. Non è previsto un assegno di mantenimento per. Intercettati dall’ANSA, gli avvocati di Federico, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, hanno dito:Neiseiil, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli.