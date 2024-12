Calenzano al momento dell’esplosione c’erano due manutenzioni in corso

Leggi su Open.online

La mattinaal deposito Eni disi stavano effettuando due distinti interventi di manutenzione agli impianti. Uno alla pensilina numero 7, accanto a quella, riguardava una condotta di alimentazione per il carico di carburante ai camion. L’altro intervento invece riguardava la riparazione di due raccoglitori di vapori – uno più piccolo, uno più grande – che da tempo risultavano malfunzionanti e che sono proprio alla corsia 6, quella. Lo riferisce Ansa, citando fonti giudiziarie. Le indaginiGli inquirenti stanno acquisendo in queste ore atti e documenti, tra cui i piani di sicurezza esterni al deposito Eni. La loro congruità dovrà esser analizzata col piano di sicurezza interno di Eni per il sito. I piani esterni sono disponibili presso gli enti sul territorio preposti alla vigilanza e alla tenuta in sicurezza di siti, industriali o di altro tipo, ad alto indice di rischio per l’incolumità delle persone.