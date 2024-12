Bankitalia rifà i conti sulla crescita italiana | taglio della stima per il 2024 sarà dello 05%

Leggi su Open.online

Male, le previsionieconomicasubiscono un altro colpo dopo quelli di Ocse e Istat. La Banca d’Italia ha tagliato ladel Pil fissandola allo 0,5% per il, 0,1 punti in menodi ottobre. Nel Piano strutturale di bilancio aleggia ancora la cifra dell’1%. Via Nazionale spiega che nel confronto con questo numero occorre considerare le stime non corrette per l’effetto del calendario, che si collocano allo 0,7%. Stessa percentuale citata da Giancarlo Giorgetti ieri – 12 dicembre – ad Atreju: «Avevamo fatto tutte previsioni assolutamente prudenziali, questa revisione del Pil che stimiamo possa arrivare allo 0,7% non ci cambia i numeri di finanza pubblica, anzi siamo convinti che otterremo risultati ancora migliori».Ad ogni modo,ha previsto un miglioramento «a tassi intorno all’1% in media, sospinto dalla ripresa dei consumi e delle esportazioni» per il prossimo triennio.